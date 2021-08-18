"Газпром нефть" в первом полугодии увеличила продажи авиатоплива на 16%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро" - в первом полугодии 2021 года увеличил реализацию авиатоплива на 16% - до 1,6 млн тонн. Основной рост обеспечен в крупнейших международных аэропортах России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, говорится в сообщении "Газпром нефти".

"Благодаря восстановлению авиасообщения в России и за рубежом мы практически вернулись к допандемийному уровню продаж авиатоплива. Мы рассчитываем и дальше наращивать реализацию высококачественных нефтепродуктов нашим клиентам, а также готовы предложить рынку новые виды авиационного топлива", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров, чьи слова приводятся в сообщении.

По итогам первого полугодия 2021 года сбытовая сеть "Газпромнефть-Аэро" выросла до 321 аэропорта в 71 стране мира, в том числе предприятие на 63% увеличило число заправок китайских авиакомпаний Sichuan Airlines, China Eastern и Air China.