Суд в Красноярске отложил на 21 сентября рассмотрение иска ИСС к строителям

ТАСС, 18 августа. Арбитражный суд Красноярского края отложил на 21 сентября рассмотрение иска одного из крупнейших в мире производителей спутников - компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М. Ф. Решетнева (входит в Роскосмос) - к Главному военно-строительному управлению №9 на 30,3 млрд рублей. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Заседание по делу проходило в среду, 18 августа. Ранее предприятие подало в суд два иска о взыскании неустойки с ФГУП "Главное военно-строительное управление №9" (ГВСУ №9). По данному иску компания просила взыскать 29,23 млрд рублей, затем исковое требование было уточнено до 30,3 млрд рублей.

"Дата и время судебного заседания - 21.09.2021, 11:00 (7:00 мск)", - говорится в сообщении.

В конце декабря прошлого года арбитражный суд частично удовлетворил второй иск ИСС. Компания просила взыскать с Главного военно-строительного управления №9 2,795 млрд рублей. Суд постановил взыскать с ответчика 60 млн рублей.

"Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства ИСС.

ФГУП "Главное военно-строительное управление №9" находится в процедуре банкротства.