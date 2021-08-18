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В Свердловской области из-за жары на три недели раньше начали созревать яблоки

Главный научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Сергей Макаренко сообщил, что в регионе уже собрали плоды ранних сортов, а в данный момент ведется сбор яблок поздних сортов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Яблоки начали созревать в Свердловской области на три недели раньше обычного срока из-за очень жаркой погоды, которая преобладала в регионе на протяжении всего лета. Об этом сообщил главный научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Сергей Макаренко на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в среду.

"Лето было очень теплым для уральского региона, яблоки начали в этом году созревать на три недели раньше. Уже к 10 августа мы собирали плоды ранних сортов, сейчас мы уже собираем плоды поздних сортов. К началу сентября подойдут уже плоды сортов, которые хранятся до февраля, до марта", - сказал Макаренко.

Он также уточнил, что зима в этом году была благоприятной для деревьев, без особых скачков температуры. А вот период цветения у деревьев был не очень благоприятным. В регионе стояла очень высокая температура, яблоня отцвела в течение трех-четырех дней, вместо обычных 14.

В регионе с мая стоит жаркая и засушливая погода. Температура воздуха чаще всего держалась выше среднегодовых показателей, временами била исторические рекорды. Например, 2 июля она достигла 39,2 градуса. На 39 территориях Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

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