Врио главы Мордовии попросил Путина продлить льготные условия для резидентов ТОСЭР

НОВО-ОГАРЕВО, 18 августа. /ТАСС/. Врио главы Мордовии Артем Здунов обратился с просьбой продлить льготные условия для резидентов ТОСЭР "Рузаевка" в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"У нас есть ТОСЭР "Рузаевка" - это крупный промышленный регион у нас в субъекте. В данном случае мы выполняем условия, все необходимые соглашения, но трехгодичный период, когда можно получать льготы по страховым взносам, прошел, <…> нужно решение о продлении", - сказал Здунов.

По словам Здунова, крупные инвесторы уже готовы вложиться в производства в ТОСЭР. Это, в частности, Атяшевский комбинат, который готов вложить до 15 миллиардов рублей в проект по переработке мяса. Также в ТОСЭР планируют зайти инвесторы с производством антибиотиков и цистерн для транспортировки водорода.

По данным, размещенным на сайте Корпорации развития Мордовии, резиденты ТОСЭР платят пониженный налог на прибыль, на имущество и на землю в течение 10 лет налог отсутствует. Совокупные отчисления в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования на протяжении 10 лет составляют 7,6% вместо 30%.

Сейчас в Рузаевке работает 21 резидент.