В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности к расширению сотрудничества с Турцией

СТАМБУЛ, 18 августа. /Корреспондент ТАСС Денис Соловых/. Россия готова к расширению сотрудничества с Турцией в вопросе поставок самолетной и вертолетной продукции. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС глава делегации "Рособоронэкспорта" Денис Гизунов на международной выставке оборонной промышленности IDEF'21 в Стамбуле.

"У нас с Турцией ведутся определенные консультации касательно их программы TF-X (программа по созданию новейшего турецкого истребителя 5-го поколения - прим. ТАСС), чтобы оказать содействие турецкой стороне. Более того, мы готовы к более широкому диалогу. Безусловно, Су-35 является потенциальным продуктом для продвижения их Турции, но турецкая сторона до конца не решила, какой самолет привязывать к программе сотрудничества. Но мы готовы к такому развитию сотрудничества. В любом случае продвижение не только техники ПВО, но и, естественно, самолетной и вертолетной продукции у нас является дополнительным для турецкого направления", - сказал собеседник агентства.

Между тем, в марте этого года пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова заявила, что Россия готова к проведению переговоров с Турцией по вопросу возможной поставки истребителей Су-35 и Су-57 в случае соответствующей заявки.

Дискуссии о возможной покупке Турцией российских истребителей активизировались после визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву в августе 2019 года. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным он проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.

Поставки защитной техники для С-400

Гизунов также отметил, что Россия готова продать Турции помимо зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 также технику, обеспечивающую их защиту.

"Мы продолжаем работать с турецкими партнерами (по вопросу поставок второго комплекта С-400 в Турцию - прим. ТАСС), есть определенные вопросы, которые нужно завершить. Турецкая сторона заинтересована в подписании контракта на второй полковой комплект. По большому счету, для турецких коллег это тоже является приоритетом. Продолжаем не только переговоры по С-400, у нас есть другие проекты, включая технику, обеспечивающую их защиту", - добавил он.

Выставка IDEF’21 открылась во вторник в выставочном центре TUYAP в Стамбуле и будет работать до 20 августа. Выставка организована Министерством национальной обороны Турции под патронажем администрации президента Турции и проходит в крупнейшем турецком мегаполисе уже в 15 раз. В ней принимают участие передовые оборонные концерны, включая ряд российских (входящие в Ростех "Рособоронэкспорт" и группа компаний "Калашников", ВКО "Алмаз-Антей").

Организаторы выставки сообщили ТАСС, что на территории TUYAP будет представлен широкий спектр продукции 1 236 оборонных компаний из 53 стран мира, в том числе 536 турецких. Запланировано участие 154 делегаций из 79 стран мира. По итогам выставки ожидается подписание целого ряда контрактов, а также презентация новинок.

Работа объединенного российского стенда на полях IDEF’21 подготовлена при участии Торгового представительства РФ в Турции.