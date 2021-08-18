WSJ: американский оператор T-Mobile заявил о краже данных 40 млн клиентов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Американский оператор связи T-Mobile заявил, что хакеры похитили данные более чем 40 млн действующих и потенциальных пользователей. Об этом сообщает в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

В T-Mobile сообщили, что украденные данные включали имя и фамилию клиентов, даты рождения, номера социального страхования и информацию о водительских правах. "Важно отметить, что номера телефонов, номера счетов, пин-коды, пароли или финансовая информация не были скомпрометированы ни в одном из этих файлов клиентов или потенциальных клиентов", - утверждается в заявлении компании.

Среди жертв киберпреступников были люди, подавшие заявку на получение кредита через T-Mobile, независимо от того, заключали они в итоге договор с оператором связи или нет, и около 7,8 млн нынешних абонентов. Ранее в среду компания заявила, что сбросила пин-коды всех затронутых счетов и рекомендовала другим пользователям сделать то же самое.

T-Mobile признала факт взлома ранее на этой неделе в ответ на сообщения о продаже информации о своих клиентах на хакерском форуме.

Киберугроза для США

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы в США особую актуальность. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей фирмы JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Ей же СМИ приписывают и атаку, совершенную на сети фирмы - производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отметил, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов и в связи с атакой на Kaseya.