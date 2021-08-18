Мишустин предложил дать поручение о подготовке новых совместных проектов РФ и Казахстана

НУР-СУЛТАН, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с казахстанским коллегой Аскаром Маминым предложил дать поручение межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подготовить предложения по новым совместным инвестпроектам двух стран.

В качестве перспективных направлений для увеличения объемов торговли Мишустин назвал такие отрасли, как горнодобывающая промышленность, энергетика, в том числе возобновляемая, мирный атом, информационные технологии. "И здесь я бы предложил поручить межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подготовить конкретные предложения", - сказал он.

По словам Мишустина, торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается неплохими темпами: в первом полугодии взаимный товарооборот вырос на 34% и составил примерно $12 млрд. "По прогнозам, до конца года этот показатель должен достигнуть примерно $20 млрд, что неплохо", - добавил российский премьер.

"По итогам переговоров мы будем подписывать целый ряд важных документов, которые предусматривают развитие сотрудничества в горнодобывающей, химической промышленности, в области железнодорожного транспорта, совместных исследований и ряда других проектов. Уверен, что эти договоренности придадут новый импульс укреплению братских отношений России и Казахстана", - заявил Мишустин.

Он напомнил, что Россия и Казахстан вместе борются с коронавирусной инфекцией. "Налажено совместное производство российской вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармацевтическом заводе. С начала года уже произведено 5 млн доз вакцины. Уверен, что массовая вакцинация населения позволит справиться с коронавирусной инфекцией в наших странах", - добавил глава кабмина РФ.

Мишустин также поблагодарил Мамина за внимательное отношение властей Казахстана к русскому языку, который в Казахстане имеет статус официального и является ключевым инструментом межгосударственного и межнационального общения. Глава кабмина РФ отметил, что каждый визит в Казахстан имеет для него особое значение. Россия, по его словам, дорожит братскими отношениями с Казахстаном и заинтересована в том, чтобы вывести это сотрудничество на более высокий уровень, наполнить его новыми проектами. "Готов обсудить с вами, а также с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым наиболее важные задачи совместной работы правительств РФ и Казахстана", - сказал Мишустин.

Соглашения по итогам переговоров

Россия и Казахстан заключили ряд соглашений по итогам переговоров Мишустина и Мамина. Церемония подписания документов прошла в присутствии глав кабминов.

Так, руководитель РЖД Олег Белозеров и председатель правления НК "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги") Нурлан Сауранбаев подписали меморандум о сотрудничестве в области организации перевозок агропромышленной продукции железнодорожным транспортом. Кроме того, эти компании утвердили дорожную карту по активизации перехода на перевозки грузов и вагонов по безбумажной технологии.

Правительства РФ и Казахстана также заключили соглашение об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на приграничной территории на Тарутинском (Россия) и Восточно-Тарутинском (Казахстан) месторождениях. Подписи под документом поставили министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и его казахстанский коллега Магзум Мирзагалиев.

Помимо этого, генеральное соглашение о сотрудничестве заключили российская "Башкирская содовая компания" и казахстанское акционерное общество "Каустик". А Московская школа управления "Сколково" подписала меморандум о сотрудничестве по вопросам устойчивого развития с Агентством по стратегическому планированию и реформам Казахстана и администрацией международного финансового центра "Астана".

Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов и управляющий Международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов подписали план мероприятий по сотрудничеству.