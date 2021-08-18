Роспотребнадзор не видит нарушений в указании Wildberries тарифов эквайринга в ценах

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор считает, что российские маркетплейсы вправе указывать в ценах на товары размеры платежных комиссий при оплате банковскими картами, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в среду.

"Агрегатор информации о товарах и услугах должен разместить достоверную информацию о цене товара, а если оказываются дополнительные услуги, то о стоимости дополнительных услуг. В случае, если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным недискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора и отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в судебной практике также выработан подход, в соответствии с которым допускается установление в публичных договорах различных цен для потребителей разных категорий, определяемых исходя из объективных критериев. Кроме того, о неразумности дифференциации цен может свидетельствовать установление разных цен на товары в рамках одного товарного рынка при отсутствии значимых различий в затратах доминирующего хозяйствующего субъекта, необходимых для исполнения обязательств перед покупателями, и различий в условиях введения товара в оборот.

Роспотребнадзор рекомендует обращаться с жалобой к ним или в ФАС в случаях, если потребитель считает, что хозяйствующий субъект использовал свое доминирующее положение на рынке в противоправных целях. "В случае, если магазины или маркетплейсы берут комиссию за оплату товара или услуги определенными платежными инструментами, Роспотребнадзор рекомендует потребителям обратиться с жалобой в его территориальные органы и приложить чек, скриншот соответствующих страниц, где доводится информация о комиссии, ее потребительских свойствах. В случаях, если обращение будет подано в электронном виде, то необходимо направлять его через авторизацию с помощью учетной записи портала госуслуг", - добавили в ведомстве.

О ситуации с эквайрингом на площадке

Ранее онлайн-площадка Wildberries предложила покупателям получать более низкие цены на товары за счет оплаты с использованием отечественных платежных систем - "Мир", Система быстрых платежей и SberPay. Цены товаров на Wildberries теперь отражают не только промоакции, но и комиссии платежных систем.

Международная платежная система Visa заявила, что расследует ситуацию. В компании ТАСС сообщили, что Visa выступает против такой практики и убеждена, что у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты. Глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявил ТАСС, что компания внимательно анализирует ситуацию, он также выразил обеспокоенность возможной дискриминацией держателей карт Mastercard. Малиновский подчеркнул, что в настоящее время компания работает над скорейшим урегулированием данного инцидента в интересах держателей карт. В Wildberries, в свою очередь, отметили, что готовы к переговорам с Mastercard и Visa по учету тарифов в цене товаров.