В Казахстане заявили, что динамика российско-казахстанской торговли восстанавливается

НУР-СУЛТАН, 18 августа. /ТАСС/. Отношения между Россией и Казахстаном развиваются, показатели торговли после сложного 2020 года восстанавливаются. Об этом заявил в среду премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, который прибыл в Нур-Султан с рабочим визитом.

"Хочу отметить, что отношения между нашими странами динамично развиваются по всему спектру двусторонних отношений. Наши с вами встречи носят регулярный характер. Хотел бы отметить, что после сложного для всех 2020 года в текущем году восстанавливается динамика торгово-экономических отношений", - сказал он.

По его словам, если по итогам прошлого года, согласно казахстанским данным, торговля между РФ и Казахстаном сократилась да 9%, то за январь-июнь текущего года наблюдается увеличение объемов торговли на 27%. "Еще один важный фактор - в сравнении с допандемийным периодом 2019 года этот показатель [за январь-июнь] вырос на 19%", - отметил глава правительства.