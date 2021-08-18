Титов заявил, что пандемия привела к закрытию менее 3% предприятий в России

ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Пандемия коронавируса и ограничительные меры, введенные властями для ее сдерживания, стали причиной закрытия менее 3% предприятий в России. Об этом сообщил журналистам в среду уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Волгоград.

"Большинство предпринимателей пережило [пандемию] даже в наиболее пострадавших отраслях. Все равно сегодня большинство предприятий общепита, эвент-мероприятия работают. Можно сказать, что, по нашим оценкам, закрылось всего меньше 3% предприятий", - сказал Титов.

В то же время экономическая ситуация в России в условиях пандемии остается непростой. "Бизнес сегодня не может похвастаться тем, что может быстро расти. Сегодня включен режим "выживания" в большинстве отраслей, секторов экономики, но, тем не менее, мы не умерли, мы живы", - отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен добавил, что 60% предпринимателей заявили, что спрос на товары и услуги не вернулся на допандемийный уровень. "Причем он (спрос) очень странно распределяется, на некоторые вещи он растет очень быстро, например, на авиабилеты, а на некоторые, например, магазины, в том числе продуктовые, розница, малая розница, говорят о том, что покупателей стало меньше", - сказал Титов.

Говоря о проблемах, с которыми сталкивается российский бизнес, уполномоченный по правам предпринимателей также указал на "системную проблему", когда небольшие бизнесмены привлекаются к ответственности, в том числе уголовной, после проверок использования грантовых средств. "[Предприниматели] берут гранты на создание или развитие бизнеса, используют по назначению, действительно бизнес работает, но потом начинаются проверки, "цепляние", крючкотворство, возникают обвинения, связанные иногда с уголовным преследованием", - отметил Титов. В Волгограде бизнес-омбудсмен встретился в СИЗО с рядом предпринимателей, которые попали в подобную ситуацию.