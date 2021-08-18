"Мечел" потратит 1 млрд рублей на экологическую программу "Москокса" в 2021-2025 годах

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Мечел" потратит около 1 млрд рублей на экологическую программу своего "Московского коксогазового завода" ("Москокса") в период с 2021 по 2025 год, сообщила компания.

Ранее Росприроднадзор в ходе проверки после жалоб жителей выявил превышение показателей выбросов и неэффективную работу газоочистных установок на предприятии в Видном, а также нанесение вреда почве.

Ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о приостановке разрешения на выбросы "Москокса". "Мечел" подал встречный иск и заявил, что "Москокс" в установленные сроки устранил те нарушения, которые выявил Росприроднадзор. Заседания по делу назначены на сентябрь.

В рамках инвестиционной программы "Мечел" планирует ежегодно тратить 30-35 млн рублей на тушение кокса на "Москоксе" осветленной речной водой вместо технической, "что полностью исключает возможные запахи от испарения органических веществ," говорится в пресс-релизе компании.

"Помимо работы над снижением выбросов, разработаны и предпринимаются меры по сокращению запахов, специфичных для коксохимпроизводства, которые не являются вредными, но в той или иной степени оказывают влияние на настроения жителей в близлежащих новых микрорайонах," - заявили в "Мечеле".

В рамках экологической программы на "Москоксе" будут реализованы и другие мероприятия, способствующие снижению выбросов, на сумму более 560 млн рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Ранее сообщалось, что "Мечел" вложит в экологию на "Москоксе" 1 млрд рублей в период с 2018 по 2024 год.

"Москокс" производит кокс, бензол, каменноугольную смолу. Основной потребитель продукции - металлургическая промышленность. Общая производственная мощность предприятия - 1,1 млн тонн валового кокса в год.