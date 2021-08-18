Станцию метро в Петербурге откроют с опозданием из-за банкротства дочки "Метростроя"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Введение процедуры банкротства в отношении петербургского "Метростроя" и его дочерних структур стало одной из причин задержки открытия станции метро "Технологический институт-1" после реконструкции, с конца августа этого года сроки сдвинули на декабрь. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) на официальной странице во "ВКонтакте".

Работы по реконструкции станции метро "Технологический институт-1" ведутся с апреля 2020 года и должны завершиться в IV квартале 2021 года.

"Эскалаторы, выпускаемые ЗАО "СМУ-9 "Метрострой", не могли быть установлены по причине банкротства организации. Кроме того, выполнены обследования основных конструкций, вследствие чего были выявлены значительные водопроявления, потребовавшие устранения. Все это и явилось основанием для увеличения сроков проведения работ на станции. Также на ход проведения работ негативно повлияли ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В КРТИ также добавили, что на сегодняшний день выполнены основные работы по реконструкции станции метро "Технологический институт-1": подготовлены фундаменты под эскалаторы, устроена эскалаторная плита, усилены элементы обделки. Подрядчик приступил к монтажу эскалаторного оборудования, после этого будут выполнены архитектурно-строительные работы и вестибюль сможет принять пассажиров. Также в связи с нарушением обязательств по исполнению государственного контракта КРТИ ведет с подрядчиком претензионную работу.

"Метрострой" и ряд его дочерних структур, в том числе "СМУ-9 "Метрострой", ранее попали под процедуру банкротства - наблюдение. Суд при этом сначала запретил проводить собрания кредиторов компании, однако затем снял этот запрет. Как следует из сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах, управляющий назначил его первое собрание кредиторов на 30 августа. На нем, согласно сообщению, кредиторы должны решить дальнейшую процедуру в отношении предприятия - ввести финансовое оздоровление компании, внешнее управление или признать компанию банкротом и обратиться в суд с ходатайством.

Временный управляющий "Метростроя" ранее также подал в суд иск с требованием привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании ее бывших руководителей Николая и Вадима Александровых. Николай Александров является фигурантом уголовного дела о растрате. Согласно определению арбитража, суд отложил рассмотрение данного дела до 21 сентября для истребования доказательств у управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.