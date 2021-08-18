Белоруссия предложила внедрить более 20 инновационных разработок в УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Белоруссия предложила внедрить в регионах Уральского федерального округа (УрФО) более 20 собственных инновационных разработок в сельском хозяйстве, переработке отходов и других сферах. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Виталий Войтик.

"Всего более 20 инновационных разработок для промышленности, агропромышленного комплекса и медицины Уральского округа. <…> В пакете наших предложений - поставка разработанных Национальной академией наук Беларуси многофункциональных беспилотных авиационных комплексов, плазменные технологии и аппараты для высокотемпературной переработки отходов, алмазный инструмент, электронная керамика, комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения, создание совместных производств светодиодной продукции, противоопухолевые и диагностические препараты нового поколения и другие", - сказал он.

Войтик добавил, что Национальная академия наук Белоруссии за последние несколько лет провела ряд совместных исследований с Уральским отделением РАН. В результате ученые разработали технологии по получению органических веществ, которые могут использоваться для лечения онкологических заболеваний. Также ученые разработали перспективные методы восстановления экосистем, которые были загрязнены нефтью, способы развития экосистем.

Консульский округ отделения посольства Белоруссии в Екатеринбурге включает в себя семь регионов. Все регионы УрФО (Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа) и Пермский край.