"Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок на фоне ситуации в Афганистане

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок на фоне ограничений на полеты над Афганистаном. Об этом ТАСС сообщил источник.

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"Действительно "Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок из-за ограничений на полеты над Афганистаном", - сказал он.

Как следует из информации на сайте авиакомпании, на данный момент продажа авиабилетов из Москвы в Бангкок не ведется. Последний доступный для бронирования рейс - 21 августа. На сентябрь и октябрь продажа билетов закрыта.

Ранее ТАСС сообщал, что "Аэрофлот" и Air Bridge Cargo с понедельника облетают территорию над Афганистаном. В "Аэрофлоте" уточнили, что речь идет о полетах при выполнении рейсов в Дели и Бангкок.