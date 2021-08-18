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Мишустин назначил нового торгпреда России в Венгрии

Эту должность занял Сергей Безруков

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Безрукова новым торговым представителем РФ в Венгрии. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном в среду на портале официальной правовой информации.

"Назначить Безрукова Сергея Александровича торговым представителем Российской Федерации в Венгрии", - говорится в документе.

Согласно другому распоряжению, глава кабмина освободил от должности в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта предыдущего торгпреда РФ в Венгрии Павла Ильина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияВенгрия
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