Мишустин назначил нового торгпреда России в Венгрии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Безрукова новым торговым представителем РФ в Венгрии. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном в среду на портале официальной правовой информации.

"Назначить Безрукова Сергея Александровича торговым представителем Российской Федерации в Венгрии", - говорится в документе.

Согласно другому распоряжению, глава кабмина освободил от должности в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта предыдущего торгпреда РФ в Венгрии Павла Ильина.