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Си Цзиньпин призвал регулировать сверхдоходы граждан и предприятий КНР на благо общества

При этом государство должно в соответствии с законом защитить легальные доходы граждан и предприятий, отметил глава Китая

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Глава КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость разумно регулировать сверхдоходы граждан и предприятий на благо всего китайского общества. Об этом в среду сообщила газета "Жэньминь жибао".

"Необходимо <...> рационально регулировать чрезмерно высокие доходы и побудить группы населения и предприятия с высокими доходами вносить больший вклад в общество", - цитирует газета китайского лидера, выступавшего накануне на 10-м собрании Центрального комитета по финансовым и экономическим вопросам КНР.

Си Цзиньпин также сказал, что при этом государство должно в соответствии с законом защитить легальные доходы граждан и предприятий.

По его словам, в финансовой сфере страна "должна следовать принципам рыночной экономики и верховенства закона, а также координировать предотвращение и урегулирование основных финансовых рисков".

По итогам 2020 года номинальный доход на душу населения в Китае вырос в годовом исчислении на 4,7% и составил 32 189 юаней (примерно $4 960).

Теги
КитайСи Цзиньпин
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