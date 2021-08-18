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Саид Гуцериев оставил должность главы "ФортеИнвеста"

Гуцериев займется развитием собственных масштабных бизнес-проектов, отметил представитель бизнесмена
Саид Гуцериев Е. Разумный/АО "Группа САФМАР"/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons
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Саид Гуцериев
© Е. Разумный/АО "Группа САФМАР"/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Саид Гуцериев принял решение оставить должность главы АО "ФортеИнвест", которая занимается развитием Орского и Афипского НПЗ. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель бизнесмена.

"Саид Гуцериев оставил должность генерального директора АО "ФортеИнвест". Теперь ее будет занимать Алексей Кузьменков. Гуцериев займется развитием собственных масштабных бизнес-проектов. В частности, он сосредоточится на стратегическом управлении и развитии крупных активов, где он является основным акционером (в том числе ПАО "М.Видео" и инвестиционного холдинга SFI)", - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, Гуцериев планирует открыть новый инвестиционный фонд, который будет вкладывать средства в технологичные стартапы из различных отраслей.

Орский НПЗ находится в Оренбургской области, его мощность переработки составляет 6 млн тонн в год. Такая же мощность загрузки и у Афипского НПЗ, который находится вблизи Новороссийска. Последний вошел в периметр группы "Сафмар" в мае 2019 года. Непосредственное управление предприятием осуществляет "ФортеИнвест". Оба НПЗ развивает "ФортеИнвест", возглавляемый сыном Михаила Гуцериева Саидом.

Ранее Михаила Гуцериева внесли в санкционные списки ЕС и Великобритания за деловые связи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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