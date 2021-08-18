Промышленные производители России за июль повысили цены на свои товары на 2,6%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в июле 2021 года, по предварительным данным, выросли на 2,6% к июню, говорится в сообщении Росстата.

По данным статистики, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на горючий природный сжиженный и регазифицированный газ - на 22%, железную товарную необогащенную руду - на 11,7%, каменные гранулы, крошку и порошок, торфяные брикеты и полубрикеты - на 11,3%, антрацит - на 10,8%, апатитовый концентрат - на 10,6%, коксующийся уголь - на 10,2%. При этом цены на природный графит стали ниже - на 19,1%, на никелевые концентраты - на 17,1%.

В металлургическом производстве выросли цены на ферромолибден - на 25,7%, услуги по производству изделий из драгоценных металлов - на 20%, узкий холоднокатаный штрипс - на 19,6%, ферросиликомарганец - на 18,3%, незамкнутые профили холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей - на 15,5%, необработанный кобальт - на 14,0%, феррованадий - на 12,5%, прутки, цинковые профили и проволоку; цинковые плиты, листы, полосы или ленту и фольгу - на 12,3%, ферросилиций - на 12%, ферротитан - на 11,5%.

Кроме того, существенно выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: нефтяные парафины - на 63,6%, нефтяные, смазочные, прочие не включенные в другие группировки масла - на 13,3%, нефтяные битумы - на 10%. Вместе с тем увеличились цены на кокс и полукокс из каменного угля - на 9,8%. Снижение цен отмечено на печное бытовое топливо - на 10,6%.

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции стали выше цены на листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом стекло - на 31,2%, сборные железобетонные конструктивные и архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений - на 8,6%, стеклопакеты - на 7,8%, рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы - на 7%.