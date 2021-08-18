ЦСР ожидает улучшения ситуации с ценовым давлением в металлургии в августе

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. ЦСР ожидает некоторого улучшения ситуации с ценовым давлением в российском металлургическом секторе в августе. Об этом ТАСС сообщила руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.

"Интенсивный рост цен на металлургическое сырье перекладывается на обрабатывающие производства, где максимальные темпы роста цен в июле также наблюдаются в металлургическом производстве (+64,7% в годовом выражении). Учитывая, что в конце прошлого месяца мировые цены на железную руду перешли к значительной коррекции (котировки упали примерно на 27% от локальных максимумов 19 июля), можно ожидать некоторого улучшения ситуации с ценовым давлением в российском металлургическом секторе в августе", - отметила Сафина.

Она подчеркнула, что в июле 2021 года цены производителей промышленных товаров несколько замедлили темп роста до 28,1% в годовом выражении (после 31,1% в июне). "Тем не менее, динамика оптовых цен по-прежнему многократно превышает потребительскую инфляцию (6,5% в июле). Основной вклад в сохранение крайне высокого роста цен производителей вносит категория добычи полезных ископаемых, в частности добыча металлических руд (+68,8% в годовом выражении после +54,5% в июне). Это является следствием взлета мировых цен на руду на фоне интенсивного восстановления мирового спроса, прежде всего со стороны Китая", - добавила эксперт.

По ее словам, высокие темпы роста цен отмечаются также в нефте- и газодобыче, хотя динамика в июле заметно снизилась (+55,1% после +85,7% в июне). Помимо фактора, связанного со значительным ростом мировых цен на нефть (к концу июля баррель Brent стоил $73,8 в сравнении с $38,8 годом ранее), на цены производителей влияет рост себестоимости добычи нефти в России.