Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,45-0,86%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов среды вышел на новую историческую вершину по индексу Мосбиржи, после чего перешел к умеренной коррекции. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,45%, до 3925,17 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,86%, до 1675,21 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:45 мск вырос на 0,25%, до 73,82 руб., евро - на 0,28%, до 86,38 руб.

"Часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль на фоне активизировавшихся продаж на европейских площадках и ожиданий вечерней публикации протоколов июльского заседания ФРС США", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Нефтяные цены не оставляют попыток возвращения к рубежу $70, но сильный доллар и давление новостей о пандемии пока удерживают Brent вблизи $69.

Рынки акций

В лидерах роста - акции Мосбиржи (+1,91%). Поводом могла стать новость о том, что корпорация назвала дату запуска торгов фьючерсами на акции компаний Китая, считает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин. "Инвесторы могут делать ставку на позитивную реакцию рынка в отношении долгосрочных перспектив динамики биржи под влиянием новостей о расширении ее операций. Однако и в рамках неблагоприятного сценария акции Мосбиржи, возможно, получат поддержку за счет своих "защитных" свойств. Эти качества традиционно позволяют отыгрывать позитивный для статистики компании рост активности торгов валютного рынка", - добавил эксперт.

В лидерах спроса сегодня остались и бумаги "Аэрофлота" (+2,48%). "В отсутствие корпоративных новостей, которые могли бы поддержать котировки, сработал технический фактор. Он вывел акции из вялого "боковика" 66,10-68,00 руб. Если по итогам дня удастся закрепиться выше 68,60 руб., откроется дорога к 69,15 руб.", - прокомментировала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В плюсе держатся и бумаги "М.Видео" (+1,8%), которые также сломали границы среднесрочного бокового торгового канала и поднялись к 652,70 руб. "Новая цель может располагаться на уровне 660 руб., перспективы позитивны", - также считает эксперт.

Под давлением оказались бумаги "Башнефти", НЛМК, "Северстали". Металлурги продолжают отыгрывать слабую китайскую статистику. В "красной" зоне торгуются и расписки "Ленты". Инвесторы продают, кроме того, бумаги TCS.

Прогноз

Рынки 19 августа могут торговаться с учетом информации из протокола июльского заседания ФРС, считает Александр Бахтин. Традиционным для четверга важным статистическим маркером станет недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Также в этот день будет опубликован августовский индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Вирусные сводки, тема госрегулирования в Китае, геополитика и сырьевые цены также останутся в фокусе внимания инвесторов.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи завтра может торговаться без четкого внутридневного тренда в пределах 3855-3955 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 73-74 руб.

Целевые диапазоны "Фридом финам" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро составляют 3885-3955 пунктов, а также 73,45-73,95 рублей и 86,45-86,25 рублей за доллар и евро соответственно.