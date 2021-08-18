Хинштейн поддержал концепцию введения электронных паспортов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Введение паспортов с электронным носителем (ПЭН) необходимо, но внедрять мобильные приложения с QR-кодами как аналогами удостоверения личности следует только после начала выдачи ПЭН. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Я согласен с самим подходом, что нужно упростить [верификацию граждан] и для людей, в первую очередь, и для государства, во вторую. И паспорт с электронным носителем - это, в первую очередь, конечно же, удобство, а во вторую - безопасность", - сказал Хинштейн.

При этом парламентарий назвал первоочередной мерой выдачу ПЭН, начало которой в Москве запланировано на 1 декабря текущего года. "Логично сначала запустить эти чипы, а уже дальше - одновременно с запуском чипов - делать мобильное приложение с QR-кодами. То есть чтобы человек, получая ПЭН, мог по желанию это мобильное приложение скачивать", - пояснил он.

Политик уверен в необходимости общей концепции введения электронных паспортов. "Нелогично и неразумно делать две базы данных, два источника. В паспорт с электронным носителем входят все сведения, которые есть в паспорте, плюс биометрия - там есть отпечаток пальца и биометрическое изображение трехмерное", - перечислил он, подчеркнув, что QR-код будет содержать идентичную информацию.

По его словам, подделать микрочипы будет гораздо сложнее, чем бумажные паспорта. "Это вопрос, который стоит за силовым блоком, и, безусловно, микрочипы, поступающие в ПЭН, должны будут пройти проверку и быть отлицензированы полностью по всем степеням защищенности органами безопасности. Естественно, что делать эти микрочипы могут только компании, имеющие соответствующую лицензию", - отметил он.

Депутат прогнозирует, что производить соответствующую микроэлектронику будут исключительно российские компании. "Может ли у нас иностранная компания иметь лицензию на деятельность, связанную с гостайной? Я сильно сомневаюсь. Думаю, что это невозможно", - полагает Хинштейн.

Риски со сроками

Электронные паспорта в рамках пилотного проекта появятся сначала в Москве. Планируется, что жители столицы смогут получить их с 1 декабря 2021 года.

Как в свою очередь сообщил ТАСС источник в IT-отрасли, с внедрением ПЭН "есть объективные сложности". "До сегодняшнего момента конкурсы не объявлены. И есть определенные риски к 1 декабря это не успеть", - оценил ситуацию собеседник агентства.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство намерено принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. При этом такой переход не будет обязательным, заверил министр. Кроме того, планируется разработать мобильное приложение, содержащее в виде QR-кода копию цифрового паспорта.

В 2019 году российские власти представили прототип электронного паспорта - пластиковой карточки с чипом. Изначально ожидалось, что они могут появиться в России уже в первом полугодии 2020 года, но пандемия в числе прочего затормозила работу над проектом. Предполагается, что процесс внедрения ПЭН будет постепенным - по всей России граждане смогут получить их не позднее 1 июля 2023 года.