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Реформа ОСАГО

Российским водителям с 29 августа при покупке полиса ОСАГО не потребуется техосмотр

По оценкам ЦБ, это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские автовладельцы начиная с 29 августа смогут приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра, говорится в сообщении ЦБ. Соответствующие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России.

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"Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России. Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа", - следует из сообщения регулятора.

По оценкам ЦБ, это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО.

"Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений - снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения", - отмечает регулятор.

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