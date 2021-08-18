ФАС назначила следующее рассмотрение дела по ММК на 8 сентября

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила рассмотрение дела по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат в отношении компании "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на 8 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

Очередное обсуждение дела прошло 18 августа.

"В ходе заседания комиссии [по делу о нарушении антимонопольного законодательства] компании ММК предоставили часть запрашиваемых материалов по делу. В настоящее время они изучаются", - отметили в ФАС.

В апреле служба возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по подозрению в необоснованном повышении цен на эту продукцию на внутреннем рынке.

По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом, цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики отметили, что российские цены на их продукцию формируются исходя из мировых тенденций и рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

Следующее заседание ФАС по делу в отношении НЛМК назначено на 19 августа, в отношении "Северстали" - на 7 сентября.