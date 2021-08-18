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Смена власти в Афганистане
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"Аэрофлот" вернет стоимость или перебронирует билеты в Бангкок неулетевшим пассажирам

В случае вынужденной отмены рейса действуют стандартные процедуры, отметил официальный представитель компании Михаил Демин

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" вернет стоимость билетов или перебронирует авиабилеты пассажирам, которые не улетят в Бангкок из-за отмены рейсов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Михаил Демин.

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"В случае вынужденной отмены рейса действуют стандартные процедуры. Пассажирам предлагается возврат, либо перебронирование на будущие рейсы".

Ранее источник ТАСС, близкий к группе "Аэрофлот", сообщил, что авиакомпания приостанавливает полеты в Бангкок на фоне ограничений на полеты над Афганистаном.

Как следует из информации на сайте авиакомпании, на данный момент продажа авиабилетов из Москвы в Бангкок не ведется. Последний доступный для бронирования рейс - 21 августа. На сентябрь и октябрь продажа билетов закрыта.

Ранее ТАСС сообщал, что "Аэрофлот" и Air Bridge Cargo с понедельника облетают территорию над Афганистаном. В "Аэрофлоте" уточнили, что речь идет о полетах при выполнении рейсов в Нью-Дели и Бангкок.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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ТаиландРоссияСмена власти в Афганистане
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