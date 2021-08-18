"Аэрофлот" вернет стоимость или перебронирует билеты в Бангкок неулетевшим пассажирам

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" вернет стоимость билетов или перебронирует авиабилеты пассажирам, которые не улетят в Бангкок из-за отмены рейсов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Михаил Демин.

"В случае вынужденной отмены рейса действуют стандартные процедуры. Пассажирам предлагается возврат, либо перебронирование на будущие рейсы".

Ранее источник ТАСС, близкий к группе "Аэрофлот", сообщил, что авиакомпания приостанавливает полеты в Бангкок на фоне ограничений на полеты над Афганистаном.

Как следует из информации на сайте авиакомпании, на данный момент продажа авиабилетов из Москвы в Бангкок не ведется. Последний доступный для бронирования рейс - 21 августа. На сентябрь и октябрь продажа билетов закрыта.

Ранее ТАСС сообщал, что "Аэрофлот" и Air Bridge Cargo с понедельника облетают территорию над Афганистаном. В "Аэрофлоте" уточнили, что речь идет о полетах при выполнении рейсов в Нью-Дели и Бангкок.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.