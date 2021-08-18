В РСПП разрабатывают пакет законопроектов в защиту интеллектуальной собственности

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям подготовил три документа в формате законопроектов, связанных с защитой интеллектуальной собственности: о подсудности споров об интеллектуальных правах в интернете, о судебном разбирательстве как альтернативе существующей административной процедуре в Палате по патентным спорам, а также о новом способе признания общеизвестности товарного знака. Об этом сообщил ТАСС в среду по итогам заседания комитета его председатель Андрей Кричевский.

"К обсуждению предложено три документа в формате законопроектов: о подсудности споров об интеллектуальных правах и обеспечительных мерах в интернете, судебном разбирательстве как альтернативе существующей административной процедуре в Палате по патентным спорам, а также предложение о новом способе признания общеизвестности товарного знака. Мы подготовили подходы к решению задач в виде проектов законов. Мы обобщим предложения, представим их профильным комитетам Госдумы нового созыва и, конечно, обсудим с федеральными органами власти", - сказал Кричевский.

Об инициативах

Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета, первая инициатива предполагает решать споры об интеллектуальных правах не в Мосгорсуде и других судах общей юрисдикции, как это делается сейчас, а в Суде по интеллектуальным правам, который является специализированным судом и располагает соответствующей экспертизой по вопросам, связанным с интеллектуальными правами. Речь идет в том числе о блокировке нелегального контента в интернете. Предполагается, что после принятия решения в данном суде можно будет продолжить разбирательство в арбитражном суде.

Другая инициатива касается расширения возможностей судебной защиты при оспаривании интеллектуальных прав. Сейчас при оспаривании действий патентного ведомства участники рынка обязаны следовать административной процедуре - обращаться в Палату по патентным спорам, находящуюся в структуре Роспатента. Вместо этого предлагается предоставить им возможность обращаться сразу в арбитражный суд.

Еще один законопроект призван усовершенствовать институт общеизвестного товарного знака. Предлагается, что общеизвестность товарного знака сможет устанавливать не только Роспатент, но и арбитражный суд. Это призвано изменить нынешнюю ситуацию, когда признание товарного знака общеизвестным замыкается в рамках административной системы, и обеспечить участникам рынка возможность защитить свои права в судебном порядке, рассказали в пресс-службе комитета.

По информации пресс-службы, в обсуждении законопроектов в ходе заседания комитета приняли участие заместитель председателя комитета Анатолий Семенов, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин, руководитель практики защиты бренда компании "Газпром нефть" Елена Сухих и другие. Предложения участников дискуссии и заключения представителей профессионального сообщества будут учтены в итоговом тексте законопроектов, которые будут переданы для экспертизы и дальнейшего обсуждения в органы законодательной и исполнительной власти, добавили в пресс-службе.