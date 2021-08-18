В МВФ заявили, что талибы не смогут получить доступ к выделяемым фондом ресурсам

Смена власти в Афганистане

NYT: США хотят заблокировать талибам доступ к средствам для Афганистана от МВФ

Как сообщил источник газеты, если правительство талибов не будет признано легитимным, то оно не сможет получить доступ к активам от Международного валютного фонда

Читать полностью