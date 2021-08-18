В МВФ заявили, что талибы не смогут получить доступ к выделяемым фондом ресурсам

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не сможет получить доступ к выделяемым Афганистану ресурсам Международного валютного фонда в связи с проблемой признания их власти в республике. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-службы МВФ.
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"Как и всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность относительно признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ) или другим ресурсам МВФ", - отмечается в документе.