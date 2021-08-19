Россияне в более 70% случаев просят отсрочить первый платеж по кредиту

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россияне в более чем 70% случаев обращаются в банк за отсрочкой первого платежа по потребительскому кредиту, показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

"Доля отсроченного первого платежа за последние пять лет составила 72%, показал агрегированный анализ более 1,1 млн заявок клиентов Райффайзенбанка за последние шесть лет", - отмечается в исследовании.

При этом клиенты с предодобренным предложением чаще других принимали решение отложить сроки первой выплаты по кредиту. Так, 87% случаев эта категория заемщиков желала перенести первый взнос, тогда как те, кто сам обратился за займом, решали отложить первый платеж лишь в половине случаев.

На решение отложить первую выплату также влияет сумма кредита, указали в Райффайзенбанке. Например, клиенты, которые брали кредит в 90 тысяч рублей, воспользовались услугой "отложенный платеж" в 75% случаев. В случае займа в 5 млн рублей доля желающих отложить сроки первой выплаты составляла уже 89%. При этом пол, возраст, семейное положение заемщика не влияют значительно на желание взять отсрочку первой выплаты, показало исследование.

Впрочем, с начала пандемии коронавирусной инфекции все эти различия стали намного менее заметны, считают аналитики Райффайзенбанка. Так, за последние полтора года 94% клиентов, обратившихся за кредитом, приняли решение перенести первый платеж. Причем это не зависело ни от программы кредитования, ни от величины займа.

"Мы понимаем, что первое время после получения кредита клиент сконцентрирован на своей цели и может быть ограничен в финансовых возможностях, так как чаще всего помимо заемных денег вкладывает и свои средства в реализацию задуманного, он инвестирует в это и свое время - и ему может быть совсем не до платежа по кредиту. Мы предоставляем нашим клиентам возможность отложить первый платеж максимум на два месяца, поскольку хотим быть максимально полезными и удобными для них в решении финансовых задач", - прокомментировал ТАСС итоги исследования управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.