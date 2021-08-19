Эксперты составили рейтинг необычных вакансий в России в августе

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сборщик винограда, шаурмист в московскую сеть супермаркетов, диетическая медсестра и конюх-пастух вошли в августовский рейтинг самых необычных предложений о работе в России, составленный сервисом "Работа.ру". Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Так, сборщик винограда требуется в Краснодарском крае. Исполнительному соискателю готовы платить до 102 тыс. рублей за вахту продолжительность в 60 дней. Шаурмиста с опытом работы от года ищут в московскую сеть супермаркетов. Вакансия предполагает график работы 6/1 и ежедневные выплаты.

В Екатеринбурге требуется диетическая медсестра со средним профессиональным образованием, опытом аналогичной работы не менее двух лет и действующей медицинской книжкой. Соискатель будет готовить меню-раскладку в соответствии с картотекой блюд, контролировать технологические методы приготовления для различных диет, внедрять принципы рационального и лечебного питания с учетом диетотерапии.

Конюха-пастуха с опытом работы на предприятиях с табунным содержанием лошадей и навыком езды верхом ищут в Татарстане. В его обязанности будет входить выпас табуна, контроль за состоянием здоровья животных, кормление лошадей и поддержание порядка. Вакансия предполагает проживание на ферме зимой и лагере - летом. В Хабаровске нужен выносливый и трудоспособный обработчик рыбы. Работодатель оплачивает затраты на проживание, питание и проезд к месту работы.

Зарплату до 100 тыс. рублей готовы предложить сборщику надувных лодок в Санкт-Петербурге. В обязанности входит склейка лодок из ткани ПВХ и работа с клеем и растворителем. В Нижнем Новгороде требуется сыровар в ремесленную сыроварню с опытом работы в пищевом производстве не менее года. Работодатель проводит обучение сотрудников за счет компании. Гладильщика ищут в Москве. Компания готова обучить сотрудника при желании освоить профессию, вакансия предполагает повременную оплату труда.