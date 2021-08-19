На Чукотке реализуют медицинские проекты на условиях государственно-частного партнерства

ТАСС, 19 августа. Два медицинских проекта впервые реализуют на Чукотке в рамках государственно-частного партнерства. Речь идет о строительстве инфекционного и психонаркологического корпусов, сообщает пресс-служба правительства округа.

"Проект строительства инфекционного корпуса в поселке Угольные Копи согласован, диагностическое отделение впервые построят на условиях государственно-частного партнерства с компанией ООО "Авивир". Кроме того, принято решение о строительстве нового психонаркологического корпуса в Анадыре", - говорится в сообщении.

Инфекционный корпус будет рассчитан на 25 коек. Помимо стационара в новом здании можно будет пройти компьютерную томографию, УЗИ, а также получить анализы. Причем проводить диагностику на инфекционные заболевания смогут не только жители поселка, но и пациенты других районов. Реализация проекта рассчитана до 2024 года. В психонаркологическом корпусе в Анадыре на 40 мест будет располагаться детское и взрослое отделения, отделение реабилитации, наркологическое отделение и поликлиника.