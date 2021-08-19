На Сахалине под застройку "Дальневосточного квартала" определили 370 участков

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области выразили готовность стать пилотным регионом в апробации "Дальневосточного квартала", для этого определили 370 перспективных участков под застройку, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"Сахалинская область готова стать пилотным регионом в апробации "Дальневосточного квартала". В островной области мы наметили долгосрочную программу жилищного строительства, определили 370 перспективных участков под застройку", - цитирует пресс-служба губернатора Валерия Лимаренко.

Глава региона отметил, что государство бесплатно предоставит застройщику земельный участок, обеспечит подключение ко всей необходимой инфраструктуре, себестоимость квадратного метра для застройщика снизится. "Благодаря такой поддержке из федерального бюджета мы не только увеличим объемы строительства, но и сможем сдержать цены на недвижимость для сахалинцев и курильчан", - сказал Лимаренко.

По данным правительства региона, в 2019 году на Сахалине и Курилах ввели 330 тыс. кв. м жилья, в 2020 году на 110 тыс. кв. м больше. План на 2021 год - 500 тыс. кв. м.

Результатом реализации программы "Дальневосточный квартал" станет создание в городах ДФО новых комфортных жилых кварталов. На проекты комплексной застройки, соответствующие критериям программы, предлагают распространить льготы для резидентов территорий опережающего развития. Программу планируется развернуть по всему Дальнему Востоку, что позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина и к 2024 году возвести 3,3 млн кв. м жилья.