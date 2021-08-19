Путин и Токаев примут участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

НУР-СУЛТАН, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега примут участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг.

"Готовимся к очередному форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств", - сказал председатель правительства РФ.

Он отметил, что по линии кабминов у стран сформирована содержательная повестка. "Есть большие возможности совместной работы. Неплохими темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мы ожидаем хорошей, рекордной цифры к концу года, для этого есть все предпосылки", - сказал Мишустин казахстанскому президенту.

Глава правительства России указал и на успешное взаимодействие двух стран на инвестиционном направлении. Так, по его словам, бизнес РФ участвует в 32 крупных проектах в Казахстане, а казахстанские коллеги активно задействованы в проектах в России. При этом, добавил он, важную роль здесь играет межрегиональный диалог.

Мишустин обсудил с Токаевым и совместную борьбу двух стран с пандемией коронавируса. В частности, он напомнил о запуске в Казахстане производства российской вакцины от ковида, добавив, что с начала 2021 года здесь произведено 5 млн доз препарата. "Уверен, что массовая иммунизация населения позволит нам наконец справиться с этой инфекцией", - сказал российский премьер.

Он передал Токаеву "самые лучшие и теплые пожелания от президента РФ Владимира Владимировича Путина" и поблагодарил казахстанского лидера за радушный прием. Мишустин напомнил, что его первый зарубежный визит в качестве премьера состоялся именно в эту страну. "Мы искренне дорожим дружбой, партнерством и сотрудничеством с братским Казахстаном", - добавил он.