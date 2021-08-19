В АТОР сообщили, что за месяц Египет посетят около 30 тыс. российских туристов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. российских туристов, по прогнозам, посетят Египет в период с 9 августа по 9 сентября 2021 года, сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин.

Он добавил, что расширение регулярных полетов в Египет с 27 августа способствует росту показателей. "Не учитывая недавнего расширения рейсов, в период с 9 августа по 9 сентября Египет на рейсах без пересадок посетят примерно 28-30 тыс. человек. С 27 августа расширяются полетные программы, что приведет к значительному увеличению турпотока", - отметил Горин.

Российские туроператоры считают, что, несмотря на высокий спрос на путешествия в Египет, говорить о полноценном возвращении египетского направления рано. "Прогнозируем рост спроса на курорты Египта осенью после запуска полноценных чартерных программ из Москвы и регионов и снятия ограничений по количеству рейсов", - сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист". Туроператор Tez Tour пояснил, что объемов авиаперевозки в Египет недостаточно, поэтому цены на отдых остаются высокими.

Как сообщили в АТОР, расширение авиасообщения с Египтом положительно, но незначительно повлияет на цены на путевки. "Из-за появления в расписании прямых рейсов до Хургады и Шарм-эш-Шейха, наблюдается резкое снижение цен на авиаперелеты по маршруту Москва-Каир в сентябре, которое в определенные даты превышает 30%", - пояснили в Tez Tour. По словам Горина, благодаря увеличению количества прямых рейсов, путевки в среднем подешевеют на 5-10 тыс. рублей, в связи с отказом от наземных трансферов из Каира. "Однако ожидать крайне низких цен на Египет, как могло быть до закрытия страны, не стоит", - отметили в пресс-службе Anex Tour.

В АТОР объяснили, что сейчас Египет пользуется популярностью в первую очередь из-за того, что большинство других туристических направлений недоступны для российского туриста. "Недолгий перелет - около 4,5 часа, - относительно доступная стоимость турпакета, огромное количество отелей по системе "все включено", упрощенное получение визы и возможность приехать с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации - все эти факторы также обеспечивают привлекательность Египта", - добавил Горин.

В феврале посол РФ в Египте Георгий Борисенко сообщал, что, несмотря на отсутствие чартерного сообщения между Россией и Египтом, на красноморских курортах в 2020 году отдохнули 30 тыс. россиян, в 2019 году - 150 тыс.

8 июля 2021 года президент РФ Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. 23 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва-Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа.

9 августа первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолет авиакомпании "Россия" приземлился в аэропорту города Шарм-эш-Шейх.