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Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 1,07%

Индекс РТС опустился на 1,4%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся падением биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 1,07% и достиг 3883,20 пункта, индекс РТС - на 1,4%, до 1651,73 пункта.

К 10:22 мск индикаторы ускорили падение - индекс Мосбиржи находился на уровне 3872,18 пункта (-1,35%), а индекс РТС равнялся 1645,99 пункта (-1,74%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 2,11% - до $66,79 за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 2,52% и торговалась на уровне $63,53 за баррель.

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