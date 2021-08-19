Оборот Lamoda во II квартале вырос на 24,2%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Чистый оборот Lamoda (показатель NMV) в апреле - июне 2021 года увеличился на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 18,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Чистый оборот учитывает стоимость всех покупок, сделанных в интернет-магазинах Lamoda Group в России, Белоруссии, Украине и Казахстане, включая НДС, сервисные сборы, а также доход от других услуг, предоставляемых партнерам, - таких, как доставка, реклама и прочие услуги, после учета возвратов и скидок. Валовая прибыль во втором квартале достигла 5,8 млрд рублей, показав рост на 24,2%.

"Мы продолжаем уверенно расти в этом году, несмотря на то, что второй квартал прошлого года стал беспрецедентным по динамике для всей онлайн-торговли, - отметил CEO Lamoda Джери Калмис. - Мы уверены, что наш фокус на развитии ассортимента в категориях fashion и lifestyle позволит нам и дальше сохранять лидирующие позиции в этом сегменте".

Lamoda основана в 2011 году, с 2014 года входит в состав публичной Global Fashion Group (площадка модных товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, России и странах СНГ). На площадке представлено более 10 млн товаров.