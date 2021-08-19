"Автоваз" с 23 августа приостановит производство на неделю из-за дефицита компонентов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Автоваз" с 23 августа приостановит работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти на неделю из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosh, сообщила пресс-служба компании.

"Автоваз" вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели", - говорится в сообщении.

Три из пяти дней простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря. Остальные дни будут оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы.

Завод "Lada Ижевск", который использует для сборки Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме. При этом некоторые подразделения по производству автокомпонентов в Тольятти будут работать по особому графику для обеспечения поставок в Ижевск и другим клиентам.

"Автоваз" при поддержке российских федеральных и региональных властей, а также группы Renault прилагает все возможные усилия для решения проблемы с поставками Bosch и скорейшего возвращения завода в Тольятти к нормальному режиму работы. График работы на неделю, начинающуюся 30 августа, будет составлен в начале следующей недели", - отметили в компании.

Раннее сообщалось, что после выхода из планового корпоративного отпуска 16 августа автозавод не будет возобновлять производство машин семейства Lada Granta до 20 августа, а также ограничит производство Lada Niva. Модели Lada Largus, XRAY, Renault Logan и Sandero будут выпускаться только 18-19 августа.

За последние месяцы автопроизводитель неоднократно останавливал выпуск некоторых моделей из-за проблем с поставками электронных комплектующих. "Автоваз" прогнозирует продление глобального дефицита на рынке электронных компонентов до 2022 года.

"Автоваз" - лидер на российском рынке автопроизводителей. Его продажи в январе - июле выросли на 42% в годовом выражении, до 232,23 тыс. авто, а непосредственно в июле - на 3%, до 32,01 тыс. шт.

Рынок автокомпонентов

Ассоциация европейского бизнеса в России ранее заявляла, что ожидает текущим летом снижения объемов продаж в России большинства автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем.