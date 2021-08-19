Магистральные грузовые тепловозы ТМХ будут работать в Заполярье

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Два новых магистральных грузовых тепловоза серии 2ТЭ25КМ производства Брянского машиностроительного завода поступили на предприятие технологического железнодорожного транспорта Заполярного филиала компании "Норникель", следует из сообщения, опубликованного на сайте ТМХ.

Тепловозы 2ТЭ25КМ заменят локомотивы серии 2ТЭ116. Мощность 2ТЭ25КМ на 15% выше, по сравнению с заменяемыми локомотивами, увеличена сила тяги при трогании с места.

2ТЭ25КМ - это магистральный грузовой двухсекционный тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока.

Контракт на поставку локомотивов заключен в мае 2021 года.