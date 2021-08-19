Патрушев призвал не ослаблять профилактику хищений из бюджета при реализации нацпроектов

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал не ослаблять профилактическую работу по предотвращению хищений бюджетных средств при реализации нацпроектов.

"Учитывая важность национальных проектов для достижения поставленных президентом России целей развития страны, повышения качества жизни населения, следует не ослаблять работу по профилактике и пресечению хищений бюджетных средств", - сказал он, открывая в четверг совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа.

Патрушев также призвал постоянно держать на контроле вопросы обеспечения законности при заключении и реализации государственных контрактов, обращать внимание на качество разработки и экспертизы проектно-сметной документации, на исключение аффилированности при выборе исполнителей работ, чтобы избежать конфликта интересов. По его словам, необходимо добиваться соблюдения сроков и качества выполняемых работ, не допускать расточительства и неэффективного расходования бюджетных средств.

Секретарь Совбеза сообщил, что по итогам совещания, которое он провел в Новосибирске в 2020 году, был принят ряд мер по противодействию правонарушениям в ходе реализации нацпроектов. Так, чтобы пресекать картельные сговоры и препятствовать заключению антиконкурентных соглашений стали активно использоваться информационные системы, обеспечивающие открытость закупочной деятельности, приняты меры по недопущению возможного конфликта интересов должностных лиц. Кроме того, отметил он, в регионах Сибири усилен внутренний финансовый аудит за расходованием бюджетных средств, особое внимание уделено установлению фирм-однодневок и пресечению попыток вывода бюджетных средств в теневой оборот.

"Вместе с тем отмечу, что в ходе комплексных совместных действий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в округе выявлены многочисленные факты (порядка 4,5 тыс.) незаконных финансовых операций, уклонения от уплаты налогов, нецелевого расходования и хищений бюджетных средств, предназначенных для реализации национальных проектов. Зарегистрировано 256 преступлений, половина из которых коррупционной направленности", - констатировал Патрушев.

По его данным, 970 должностных и юридических лиц были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Росфинмониторинг направил свыше 600 предупреждений о возможных рисках в деятельности исполнителей нацпроектов, а подразделениями Федеральной антимонопольной службы России возбуждено 13 дел о нарушении антимонопольного законодательства. "Наибольший ущерб причинен при реализации национальных проектов "Демография" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - заключил секретарь СБ РФ.