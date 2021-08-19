Концессию на строительство шести школ в Новосибирске планируют заключить в сентябре

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Концессия на строительство шести школ на 5,7 тыс. мест, которые планируется возвести в Новосибирске в течение двух лет по модели ГЧП с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ, будет заключена в конце сентября. Об этом сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Договоренность о строительстве объектов была достигнута правительством региона в начале лета в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В общей сложности порядка 6 тыс. мест мы создаем. Поскольку это концессионное соглашение, сегодня Минэкономразвития Новосибирской области опубликовало на соответствующем сайте документы о возможности частной концессионной инициативы. По нашим оценкам 45 дней - это где-то конец сентября - мы должны будем выйти по итогам конкурса на подписание концессионного соглашения. Ввод этих объектов по срокам - это конец 2022 года", - сказал Нелюбов.

Как сообщал ТАСС ранее министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, стоимость строительства составит 7 млрд рублей. В конце июня поступили частные инициативы для заключения концессионных соглашений по строительству объектов, однако конкретных участников рынка, заинтересованных в проекте, он не назвал. Планируется, что две школы на 550 и 1,1 тыс. мест будут построены в Октябрьском районе города, две - в Ленинском районе на 825 и 1,1 тыс. мест. Еще две школы, рассчитанные на 1,1 тыс. учеников каждая, возведут в Кировской районе.

Рост числа учащихся школ в Новосибирской области существенно опережает темпы ввода новых общеобразовательных организаций, наиболее острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в двухсменном режиме. Всего у региона есть потребность в строительстве еще как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тыс. мест до конца 2024 года.