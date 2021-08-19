Прокуратура внесла представление "Победе" из-за отказа в суммировании веса багажа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Транспортная прокуратура внесла представление лоукостеру "Победа" из-за отказа пассажирам в аэропорту Челябинска в суммировании веса багажа. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

В ходе проверки установлено, что при бронировании авиабилетов для себя и членов своей семьи заявительницей оплачено три места багажа по 10 кг каждый. При регистрации на рейс ими предъявлен один чемодан весом 23,6 кг. В нарушении норм воздушного законодательства авиакомпанией отказано в суммировании веса багажа и предъявлен счет на оплату превышения нормы одного оплаченного багажного места на 13,6 кг. При этом, в октябре 2020 года по результатам рассмотрения протеста прокурора правила "Победы" приведены в соответствие с требованиями закона, пассажирам предоставлена возможность объединять вес багажа.

"В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес генерального директора авиакомпании внесено представление об их устранении, а также материалы направлены в управление Роспотребнадзора по Челябинской области для рассмотрения вопроса о принятии мер в соответствии с компетенцией, в том числе административного характера. Денежные средства возвращены пассажирам в полном объеме", - сообщила Короткова.

Ранее прокуратура добилась отмены необоснованно установленных авиакомпанией ограничений на провоз в салоне самолета ручной клади и вещей, находящихся при пассажире. Сейчас без доплаты пассажир имеет право перевозить в салоне воздушного судна рюкзак (вес и габариты которого установлены перевозчиком), или дамскую сумку, или портфель, детское питание для ребенка на время полета, а также лекарственные препараты, специальные диетические потребности и иные вещи в соответствии с Федеральными авиационными правилами.