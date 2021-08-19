В Nord Stream 2 не подтвердили сообщения об окончании стройки газопровода 23 августа

ЖЕНЕВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Компания Nord Stream 2 AG расценила как "спекуляции" сообщения СМИ, назвавших 23 августа в качестве даты завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Как заявили ТАСС в четверг в компании, она "не может подтвердить" эти сведения.

"Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода, - отметила пресс-служба Nord Stream 2 AG в письменном ответе на вопрос корреспондента ТАСС. - Более 99% трубопровода уже завершены, и мы проинформируем о завершении трубоукладки в надлежащее время".

Пресс-служба в связи с этим привлекла внимание к интервью, которое дал в июле германской газете Handelsblatt исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. В этой публикации, подчеркнули в компании, есть информация о "завершении трубоукладки и о необходимых пусконаладочных работах, которые последуют".

Согласно тексту интервью, предоставленному пресс-службой Nord Stream 2 AG, Варнинг заявил: "Мы ожидаем, что работа по строительству будет завершена к концу августа". Отвечая на вопрос, как долго продлится затем тестирование давления и сертификация, исполнительный директор отметил: "По нашим оценкам - два-три месяца для каждой ветки. Мы уже начали эту работу на завершенной ветке".

Ряд СМИ сообщили ранее со ссылкой на германскую медиакомпанию "Дойче велле" о том, что строительство газопровода "Северный поток - 2" завершится 23 августа.