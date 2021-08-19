Москва удвоила экспорт офисной техники и мебели по сравнению с началом 2020 года

МОСКВА, 19 августа /ТАСС/. Московские экспортеры в первые четыре месяца 2021 года поставили за рубеж офисную технику и мебель на общую сумму $64,56 млн, что почти вдвое превышает показатели того же периода прошлого года. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Московские производители существенно нарастили поставки офисной мебели и техники. Так, в январе-апреле 2021 года экспорт составил $64,56 млн США, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года и на 1,4% больше, чем за первые четыре месяца 2019 года. Основную долю заняли поставки офисной техники, которые достигли $56,41 млн США - это на 101,4% больше, чем в январе-апреле 2020 года", - сказал Ефимов.

Как сообщили ТАСС в центре "Моспром", занимающемся поддержкой столичных экспортеров промышленной и агропромышленной продукции, значительно вырос и московский экспорт офисной мебели - за январь-апрель 2021 года ее поставки достигли объема в $8,15 млн, что на 56,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Столичные производители поставляли за границу комплектующие для мебели, компьютерные кресла с регулировкой высоты, кресла с металлическим каркасом.

В "Моспроме" отметили, что по итогам 2020 года российский экспорт офисной техники и мебели составил $ 389,6 млн. Лидером среди регионов стала Москва - поставки офисной техники составили $131,40 млн, а мебели - $ 20,73 млн.

Люди начали возвращаться в офисы

Как отмечает руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, переход на дистанционный режим сильно повлиял на мировой экспорт офисной мебели и техники.

"По сравнению с 2019 годом общемировой экспорт офисной техники в 2020 году упал на 5,2% и составил $521,52 млрд, а глобальный импорт сократился на 7,6% - до $634,68 млрд. Однако пандемия постепенно отступает, большая часть сотрудников уже вернулась к очному режиму работы, следовательно, у компаний вновь появилась необходимость покупать офисную мебель и технику", - сказал Прохоров ТАСС.

В центре "Моспром", в свою очередь, подчеркивают, что московская офисная мебель и техника хорошо востребованы за рубежом. Технику поставляют в Западную Европу, Юго-Восточную Азию, страны ближнего зарубежья, и аналитики рекомендуют экспортерам этой продукции и дальше увеличивать свое присутствие на уже освоенных рынках. Кроме этого, поставщики могут выходить на новые европейские рынки, в частности в Норвегию, Румынию, Испанию и Ирландию.

Что касается офисной мебели московского производства, то ее поставки сконцентрированы в странах ближнего зарубежья, и этот регион, по прогнозам, останется наиболее перспективным для экспорта. Аналитики "Моспрома", однако, отмечают, что столичные производители офисной мебели могут выйти и на новые рынки, где эта статья московского экспорта представлена в небольшом количестве. Например, можно рассмотреть рынок Восточной Европы - спрос на данные товары здесь в последнее время растет. В первую очередь речь идет о Чехии, Молдавии, Дании, Сербии, Черногории и Румынии.

Изменения на глобальном рынке

Мировой рынок офисной техники постепенно трансформируется, делая упор на производство товаров с высокой добавленной стоимостью, отмечают в "Моспроме". В первую очередь это относится к развитым странам.

По мнению экспертов "Моспрома", такая тенденция вызвана высокой конкуренцией со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые минимизируют производственные затраты за счет более низкого уровня заработной платы и концентрации производства комплектующих и оборудования в регионе, что значительно сокращает расходы на логистику.

Кроме того, из-за пандемии работодатели стали чаще закупать наборы техники для сотрудников, переведенных на удаленную работу. В целом в мире этот рынок растет, отмечают в "Моспроме": по оценкам международных экспертов, в 2021 году объем мирового рынка офисного оборудования, электроинструментов и другой техники общего назначения составит $1 трлн 181 млрд (по сравнению с 2020 годом рост на 19,7%).

В центре "Моспром" московским экспортерам офисной техники советуют учитывать тенденции глобального рынка, чтобы их продукция оставалась востребованной и конкурентоспособной. Столичные компании могут сделать упор на производство и экспорт не только комплектующих, но и техники с высокой добавленной стоимостью, считают эксперты центра.