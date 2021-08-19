Экспорт молочной продукции из РФ с начала года вырос на 59%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Экспорт молока и молочной продукции из РФ с начала 2021 года составил 122,5 тыс. тонн, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года (77 тыс. тонн.), сообщается на сайте Россельхознадзора.

"Главными покупателями этой категории подконтрольных товаров стали Украина (31,6 тыс. тонн с 1 января по 8 августа 2021 года), Казахстан (28,8 тыс. тонн), Азербайджан (15,7 тыс. тонн), Белоруссия (10,9 тыс. тонн), Узбекистан (3,8 тыс. тонн)", - говорится в сообщении.

Импорт молочной продукции в Россию с начала года составил 573,8 тыс. тонн, что на 9% меньше, чем годом ранее (633,7 тыс. тонн).

"Россия за указанный период снизила закупки продукции, относящейся к товарной позиции ТН ВЭД 0401 (молоко и сливки несгущенные), с 179,8 тыс. тонн до 123,6 тыс. тонн (снижение на 31%). Уменьшились поставки из-за рубежа молочной сыворотки: с 36,1 тыс. тонн до 28,4 тыс. тонн (снижение на 21%). Импорт сливочного масла упал на 3% (с 81,3 тыс. тонн до 78,9 тыс. тонн)", - отмечают в Россельхознадзоре.