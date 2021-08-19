Суд оштрафовал Google еще на 2 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мировой суд в Москве в четверг оштрафовал компанию Google на 2 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Решением 422 судебного участка мирового суда Google признан виновным по ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), ему назначено наказание в виде штрафа в 2 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Кроме этого, 19 августа рассмотрят еще два административных протокола, составленных Роскомнадзором в отношении этого поисковика по той же статье.

Ранее мировой суд оштрафовал Google на 23,5 млн рублей по трем административным протоколам об отказе удалить запрещенную информацию и на 3 млн рублей - за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ.

Роскомнадзор ранее сообщил о неудалении YouTube, принадлежащего Google LLC, порядка 5 тыс. запрещенных материалов. По данным службы, администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих ложную информацию, в том числе о коронавирусе. Ведомство уточняло, что видеохостинг является лидером по количеству неудаленного противоправного контента.

В отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление противоправных материалов. Также ведомство обратилось в суд в связи с отказом компании локализовать базы данных российских пользователей в РФ.