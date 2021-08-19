Франция подписала с Германией контракт на €1 млрд на отправку ей ядерных отходов

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Французская корпорация ядерных технологий Orano подписала с германскими компаниями по производству электроэнергии PreussenElektra, RWE, ENBW и Vattenfall контракт, по которому она получит более €1 млрд за операции по перевозке до конца 2024 года в Германию переработанных ядерных отходов, сообщило в четверг агентство AFP. Принципиальная договоренность в этой сфере была достигнута на уровне правительств двух стран в середине июня.

Ранее завод по переработке в Ла-Аг (запад Франции) получил из Германии 5 310 тонн отходов среднего уровня радиоактивности. Теперь, согласно заключенной договоренности, в Германию на постоянное хранение возвращаются не ее материалы, а другие высокорадиоактивные отходы, прошедшие витрификацию и эквивалентные по общей радиоактивности полученным. Таким образом, в Германию перевозится меньшая масса, чем была доставлена оттуда, что облегчает операцию по перевозке и снижает ее стоимость.