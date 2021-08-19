Лукашенко предупредил бизнесменов о недопустимости прикрытия махинаций уходом в политику

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что власть будет жестко реагировать на попытки бизнесменов прикрыть махинации уходом в политику. Эта тема была затронута в четверг на встрече главы государства с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля (КГК) Василием Герасимовым, сообщает президентская пресс-служба.

"Любой бизнесмен, который хочет заниматься политикой, должен строго следовать закону <...>, но если ты проворовался, как у нас это частенько бывает, <...> и поперся потом в политику, чтобы прикрыть это все, и если вдруг что, то обвинить власть, что, вот, знаете, я честный бизнесмен, пошел в политику, и поэтому меня зажали <...>. Вот это будет пресекаться однозначно, и не надо на власть обижаться", - подчеркнул президент.

По его словам, в последнее время, исходя из уроков прошлого года, власть увидела, кто есть кто, и жестко и принципиально начала требовать уплаты налогов и нормального поведения бизнесменов. "Я не имею в виду, что бизнесмен - это бесправный человек и не имеет права на собственное мнение, абсолютно нет. Но всегда подчеркивал и думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что политика и бизнес - это вещи разные", - заявил глава государства.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что не будет сводить счеты с бизнесменами, которые "ошиблись, заблудились".

Лукашенко одновременно указал на то, что, если предприниматели и бизнесмены приносят пользу государству, с них "не должен упасть ни один волос". "Мы ни в коем случае не должны превратить в моду - задушить какого-то предпринимателя и бизнесмена. Это люди, которые работают на государство и приносят ему пользу. Только единственное: налоги надо платить, людей, которые у тебя работают, не обижать", - подчеркнул Лукашенко.

Бизнес и бюджет

Он также заявил, что удовлетворен наполнением бюджета страны. "Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Это обычные заявления наших "свядомых" протестунов. Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали, и лучше, чем могло быть", - заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко подчеркнул, что "уплата налогов - это дело святое". При этом привел примеры других государств, где ответственность за нарушения налогового законодательства очень суровая.