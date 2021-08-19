"Газпром" готов поставить по "Северному потоку - 2" 5,6 млрд куб. м газа в 2021 году

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. По газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа, говорится в сообщении "Газпрома".

"По газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа", - сказано в сообщении газового холдинга.

При этом поставки газа по "Северному потоку" за 7 месяцев 2021 года составили 33,7 млрд куб. против 32,9 млрд куб. м годом ранее.

Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) Германии на 1 августа 2021 года составила всего 50,7%, говорится в сообщении.

В прошлом году этот показатель составлял 88,6%, а в 2019 году - 85,9%, отметил в своем сообщении газовый холдинг.