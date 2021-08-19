Индекс Лондонской биржи падает на 2,37% на фоне снижения мировых цен на сырье

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи падает на торгах в четверг на 2,37% на фоне мирового снижения цен на сырьевые товары. Индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, потерял с начала сегодняшних торгов 171,97 пунктов. Сейчас он находится на уровне трехнедельного минимума, пробив отметку ниже 7 тыс. пунктов (6 996), свидетельствуют данные торговой площадки.

Более широкий индекс FTSE 250 демонстрирует падение на 1,25%, до 23 538 пунктов.

По состоянию на 12:15 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE опустилась на 3,22%, до $66,03 за баррель.

В этой ситуации больше всего дешевеют акции горнодобывающих и нефтяных компаний. Ценные бумаги Anglo American теряют в цене 11,25%, Antofagasta - 5,34%, BHP - 4,26%, Rio Tinto - 3,93%, BP - 4,71%.

По свидетельству аналитиков, давление на рынок оказывают и опасения о более быстром, чем ожидалось, сворачивании мер стимулирования экономики в мире, в том числе возможность объявления о сворачивании количественного смягчения в Соединенных Штатах.

Всего FTSE 100 прибавил в этом году 9,6%, а с октября 2020 года - 26,5%.