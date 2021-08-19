Цена на газ в Европе ускорила падение на фоне планов прокачки по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов в четверг ускорила свое падение и достигла отметки в $480 за 1 тыс. куб. м на сообщении "Газпрома" о возможных поставках газа по "Северном потоку - 2" в 2021 году, свидетельствуют данные ICE.

К настоящему моменту стоимость газа несколько отыграла падение и торгуется на отметке чуть выше $490 за 1 тыс. куб. м или €41,07 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общее падение цены газа за день составляет уже 9,4%.

Ранее стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до значения в $507 за тыс. куб. м или €42,3 евро за МВт·ч. До этого момента стоимость газа держалась на отметке в $527 за 1 тыс. куб. м.

"Газпром" сегодня сообщил, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

Накануне цена газа в Европе также падала почти на 10% на фоне появившихся данных о якобы начавшихся поставках газа по "Северном потоку - 2", но к вечеру сумела отыграть часть падения.