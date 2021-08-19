Патрушев рассчитывает на согласование властями переноса аэропорта Иркутска из города

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассчитывает, что иркутские власти до конца года смогут решить вопрос с согласованием площадки для переноса аэропорта за пределы города.

"Насколько мне известно, есть поручение президента по поводу переноса аэропорта <…> То, что процесс идет, что вы этим занимаетесь - это важно, хорошо, но должен быть результат. Будем надеется, что вы завершите эти работы по согласованию с министерством", - сказал Патрушев во время рабочей встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

В свою очередь Кобзев подчеркнул, что проблема переноса аэропорта с территории Иркутска остро стоит на протяжении нескольких десятилетий. Он заметил, что аэропорт находится в нескольких минутах от центра города. При этом, по словам губернатора, на протяжении последних десятилетий было около 10 авиапроисшествий, в которых пострадали или погибли около 500 человек. "Сегодня как никогда мы приблизились к тому, что площадка должна быть определена", - сказал Кобзев.

По его словам, в качестве площадки рассматривается населенный пункт Поздняково. "Там были проектные работы, не прошла экспертиза. Сегодня мы настроены на то, чтобы устранить все замечания, которые там есть в части согласований с федеральными министерствами, и мы для себя такую задачу поставили, что до конца года должны определиться с местом будущего строительства аэропорта в Иркутской области", - доложил Кобзев.

"Для себя мы ставим такую задачу, что до 2025 года проект должен быть полностью согласован, утвержден и с 2025 года мы хотели бы войти в "Развитие транспортной инфраструктуры", федеральную нашу программу, для того, чтобы начать строительство", - уточнил он. Кобзев добавил, что для этого проекта уже есть несколько соинвесторов, которые готовы включиться в строительство аэровокзального комплекса. "Мы провели переговоры с Росавиацией, у нас был здесь Александр Васильевич Нерадько, и он точно подтвердил, что он тоже поддерживает нас по выносу аэродрома и аэропорта за черту города", - добавил губернатор.

В разговоре с Патрушевым Кобзев посетовал, что прежнее руководство региона уже согласовало проект в Поздняково, однако в нынешнем его виде строить нельзя. Поэтому он предложил временно приостановить какие-либо строительные мероприятия до согласования этого проекта. "Игорь Иванович, вы уже упомянули, что были человеческие жертвы, и мы должны сделать все, чтобы это исключить. Поэтому должны исходить именно из этого", - заметил Патрушев.