Мишустин прибыл в Киргизию на заседание межправсовета ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Киргизию, где пройдут мероприятия межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В городе Чолпон-Ата у побережья озера Иссык-Куль в четверг в очном формате пройдет заседание в узком составе, а в пятницу - в расширенном составе. Кроме того, 19 августа Мишустин проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Как сообщалось ранее, участники заседания обсудят функционирование внутреннего рынка, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, транспортную тематику, перспективы создания института страховой поддержки для взаимной и внешней торговли государств - членов союза. Кроме того, будет уделено внимание глобальной климатической повестке. Среди других вопросов - сближение односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, вывозные таможенные пошлины и создание Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия.

На рассмотрение глав правительств будут представлены Основные направления и этапы реализации скоординированной транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2021-2023 годы.

Ожидается принятие решения о формировании рабочих групп по вопросам цифровой трансформации в союзе, по гармонизации регулирования выбросов парниковых газов и экологических платежей для стимулирования природоохранной деятельности и повышения конкурентоспособности государств - членов ЕАЭС.

По итогам планируется подписание решений Евразийского межправительственного совета, предусматривающих дальнейшее развитие экономической интеграции.

В заседании межправсовета также примут участие представители Кубы и Узбекистана, имеющих статус наблюдателей в ЕАЭС.